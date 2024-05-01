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Ölmeztoprak: Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız

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Muhtarlar Derneği, Yeşiltepeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile konteyner kent ziyaretlerinde bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya’nın eski günlerine kavuşması için ellerinde gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.

Ölmeztoprak: Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız mask
Ölmeztoprak: Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız
Ölmeztoprak: Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız
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Muhtarlar Derneği, Yeşiltepeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile konteyner kent ziyaretlerinde bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya’nın eski günlerine kavuşması için ellerinde gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Devlet, millet el ele vererek şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası yaraların hızla sarılmaya başlandığını Malatya’da şehrin yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmaların ise aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ölmeztoprak: Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız

KISA SÜREDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Kent genelinde sürdürülen deprem yatırımları ile ilgili mahalle muhtarları ile bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, önceliklerinin çarşı merkezini ayağa kaldırmak olduğunu kaydederek, kısa sürede tamamlanması hedeflenen yeni çarşı projesinin şehrin ayağa kalkmasında en önemli kilometre taşı olacağını ifade etti.

Kalıcı konutlar ve köy evleri ile ilgili de çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, yapımı tamamlanan kalıcı konutların peyderpey çekilecek kuralarla hak sahiplerine tesliminin de süreceğini kaydetti.

Ölmeztoprak: Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız

Mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini de dinleyen Milletvekili Ölmeztoprak, muhtarlık müessesinin öneminin farkında olduklarını belirterek, kent genelindeki tüm mahalle muhtarları ile istişare içerisinde olacaklarını varsa sorunların çözümleri için birlikte adımlar atacaklarını belirtti.

Kaynak: Bülten

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01 May 2024 - 16:39 Malatya- Gündem

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