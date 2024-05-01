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“İşçi kardeşlerimizle bir ve beraberiz”

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Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, sosyal medya hesabında kendi sesiyle yaptığı paylaşımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik etti. Geçit konuşmasında, alın teriyle üreten her bireyin ülke ekonomisine sağladığı katkıların büyük bir anlam ve değer taşıdığını ifade etti.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, “Vatanına milletine ve değerlerine saygılı tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“İşçi kardeşlerimizle bir ve beraberiz”

“TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit,

 “Alın teriyle yetinen, yaptığı işle bir değer üreten, bu üretimle kendisine, ailesine ve ülke ekonomisine fayda sağlayan bireyin hayatı anlamlı ve değerlidir. Bu anlam ve değer yargıları ışığında hareket ederek inancımız ve kültürümüzün hakka ve hukuka ne kadar önem verdiğinin farkında ve bilincinde olarak çalışıyor, çalışmaya devam ediyoruz. Yeşilyurt’un yeniden ayağa kalkması, özlenen eski günlere tekrar kavuşması için gayret eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatanına milletine ve değerlerine saygılı tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü tebrik ediyorum.”

şeklinde konuştu.

 

Kaynak: BÜLTEN

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01 May 2024 - 16:38 Malatya- Gündem

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