01 May 2024 - 16:38 - Gündem

“İşçi kardeşlerimizle bir ve beraberiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, sosyal medya hesabında kendi sesiyle yaptığı paylaşımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik etti. Geçit konuşmasında, alın teriyle üreten her bireyin ülke ekonomisine sağladığı katkıların büyük bir anlam ve değer taşıdığını ifade etti.