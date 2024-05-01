Aynı rengin farklı tonlarından bir sanat

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Sanat Merkezi’nde karakalem resim kursuna katılan vatandaşlar resim yaparak hem eğitim görüyor hem de psikolojik anlamda kendilerini rahatlatıyor. Sabır gerektiren karakalem resim kursuna katılan kursiyerler öğrendikleri bilgilerle birçok objeye hayat oluyor. “Karakalem kursunda öğrencilere ne öğretiliyor? Karakalem resminde hangi etkiler görülüyor? Karakalem resmi için yetenek gerekiyor mu?” sorusunu merak edenler için uzman öğretici Eray Onuk BUSABAH Medya’ya konuştu.

“YETENEK SADECE SÜRECİ HIZLANDIRIR”

Karakalem resmi yetenekten çok azimle yapıldığını vurgulayan usta öğretici Eray Onuk,

“Herkes resme yetenek gözüyle bakıyor ama resim işi, biraz çaba işidir. Bazen buraya öğrenciler geliyor, sadece Cin Ali çizebiliyoruz diyor. Ama aslında Cin Ali ile başlarlar ama ilerleyen süreçlerde kendi farklarını bile görüyorlar ve bu işin çalışma azmiyle olduğunu anlıyorlar. Yetenek sadece süreci hızlandırdığını, onlar da farkına varıyor”

dedi.

“BAKMAK VE GÖRMEK ARASINDA FARK VARDIR”

Usta Öğretici Onuk, Karakalem çalışmasında öğrencilerinde ilk önce görme olayını sağladığını belirterek,

“İlk önce öğrencilerin ve çalışan kişilerin görme olayını sağlamaktır. Çünkü bakmak ve görmek arasında fark vardır. Sanat da öyle bir şey aslında. Biz her şeye bakabiliyoruz ama her şeyi göremiyoruz. Ama çizerken detaylara inildiği zaman bu işi görmeye alıştırıyoruz. Onu gördükten sonra sadece karlı yansıtması kalıyor. Karakalem çalışmasına başlarken kalem, silgi, duralit ve karton malzemesi var. İlerleyen süreçlerde cetvel, hamur silgi ya da karakalemden çıkıp kuru renkli kaleme kadar geçebiliyor”

ifadelerini kullandı.

“ARADAKİ TEK FARK KULLANILAN MALZEMELER”

Geçmişte mağara resimleri ile gelen sanatın tek farkı kullanılan malzemeler olduğunu usta öğretici Onuk şu şekilde anlattı:

“Karakalem resimleri MÖ 23.000 yıllarına kadar uzanıyor. Ancak sanatın ilk gününden beri karakalem var. Mağara duvarlarına çizilen resimler var. Şu an biz kalem kullanıyorken onlar taş kullanıyordu. O dönemde bazı insanlar kestiği hayvanların kanıyla mağara duvarlarına resim çizerlerdi. Hatta kendi kanlarıyla bile resimler yaparlardı. O zamanlarda kendilerini ifade etmek için resim ve duvar vardı. Şu an bizde kâğıt ve kalem var. Her şey aynı ve aradaki tek fark kullanılan malzemeler.”

“ATÖLYEMİZ DOLUYOR AMA ÖNCEDEN DAHA FAZLAYDI”

Usta öğretici Eray Onuk, depremden önce karakalem kursuna ilginin daha fazla olduğunu vurgulayarak,

“Depremden önce karakalem sanatına ilgi çok fazlaydı. Depremden sonra Malatya’da ne yazık ki merkezlerden çekilip kırsala alanlara gittiğinden dolayı büyük ihtimalle ulaşım ve maddi yetersizlikten dolayı eskisi gibi değil. Atölyemiz doluyor ama önceden daha fazlaydı. Hobi karakalem kursu olduğu için önce objeler üzerinde öğrencileri geliştiriyorum. Onların çok sanatsal kaygısı olmuyor. Ama daha sonra öğrencilerle bir sanat çalışmasının aynısını birebir yaptığında kurumumuzun vermiş olduğu başka alanlarda sergileniyor. Yetişkin gruplara eğitim verdiğim için çocuklarını, torunlarını çizdiği için genellikle birbirlerine hediye ediyorlar”

diye konuştu.

“PSİKOLOJİK ANLAMDA RAHATLATIYOR”

Karakalem çalışması yapan kişilerde psikolojik rahatlama olduğunu söyleyen usta öğretici Onuk,

“ Öğrenci ilk kursa geldiğinde o heyecanı fark edilebiliyor. İlk önce karşısına daha net ve keskin köşeleri olan objeler koyuyoruz. Daha sonra öğrenci onu tamamen kendi içgüdüsel duygularıyla, yeteneğiyle çizer. Çizdiği resmi eleştirel anlamda değil de daha çok olması gerektiği gibi anlatırım. Koyu tonlu oluyorsa açık. Tek çizgi atıyorsa çok çizgi ve görmediği alan varsa boyutunu anlatıyorum. Daha sonra aynı objenin tekrar çizilmesini istiyorum. İlk objeyle 2’nci obje arasında anlattığımdan dolayı fark oluyor. İlerleyen süreçlerde öğrenci hazır hissederse kendine özgü çalışmalar yapabiliyor. 50 yaş üstü öğrencilerin kendilerini rahatlattığını, huzur bulduklarını ve tüm sorunlarından arınıp belli işe odaklanarak rahat hissettikleri düşünülüyor. Karakalem çalışması psikolojik anlamda rahatlatıyor”

dedi.

Usta öğretici Eray Onuk, son olarak Sanat Merkezindeki imkanların değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek,

“Malatya'nın bu gibi imkanlarını gelip görmeleri, yaşamaları ve tatmaları lazım. 7’den 70’e tüm insanların Sanat Merkezinde etkinlik yapabileceği ortam bulunmakta. Sadece iş sanat yapmak değil, muhabbetle insanların bir nevi bakış açısını değiştirebileceği bir imkân var. Malatyalıların bunu değerlendirmesi lazım”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.