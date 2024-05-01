Milletvekili Babacan’dan orta hasarlı bina kredisi açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, orta hasarlı binaların güçlendirme kredisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Babacan,
“Vatandaşlarımızdan çok sık gelen bir soru, orta hasarlı binalar için güçlendirme kredilerinin ne zaman verileceği. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Okay Memiş ile konuyu konuştum”
dedi.
Orta hasarlı binaların güçlendirmesi hususu uzun zamandan beri gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,
“Güçlendirme ruhsatı alan bina sahipleri AFAD'a müracaat ettikten sonra krediler doğrudan AFAD tarafından sağlanacak. Ancak burada bir süredir bir gecikme söz konusu. Bunu Sayın Bakanımız'a belirttim. Bakanımız da Hazine Maliye Bakanımız ile görüştü. Buna göre, en kısa sürede bu kredilerin temini sağlanmış olacak. Ayrıca, ilçe belediyelerimiz de seçim sonrası ilk işlerden biri olarak, orta hasarlı binaların güçlendirme ruhsatı alım sürecinde işlemlerin kolaylaştırılmasını sağlıyorlar. Böylece orta hasarlıların sürecini de artık nihayete erdirmek istiyoruz”
ifadelerine yer verdi.
29 Aralık 2023'e kadar ilgili belediyelere başvuru yapan ve 5 Nisan 2024'e kadar güçlendirme ruhsatını alan binalara, ruhsata istinaden güçlendirme kredisi verileceği belirtildi. Kredi miktarının 180 bin TL ile 300 bin TL arasında olabileceği konuşuluyor.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.