01 May 2024 - 16:16 - Gündem

Milletvekili Babacan’dan orta hasarlı bina kredisi açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, orta hasarlı binaların güçlendirme kredisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Babacan, “Vatandaşlarımızdan çok sık gelen bir soru, orta hasarlı binalar için güçlendirme kredilerinin ne zaman verileceği. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Okay Memiş ile konuyu konuştum” dedi.