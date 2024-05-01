Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var

Bugün saat 15.30 sularında Malatya Tecde Yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Yolda seyir halinde ilerleyen kamyon karşı şeritten gelen otobüs ile çarpışırken araç hâkimiyetini kaybeden otobüsün park halindeki araçlara çarparak yol kenarındaki konteyner iş yerine daldığı bildirildi. Meydana gelen kazada yaralıların olduğu belirtildi.
Malatya Tecde Yolunda kamyonet, otobüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen kamyonet ile otobüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden otobüs önce park halindeki araçlara daha sonrasında ise yol kenarında kurulan konteyner iş yerine çarptı. Kazada büyük maddi hasar oluşurken olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Alınan ilk bilgilerde yaralıların olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.