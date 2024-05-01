- Asayiş

Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var

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Bugün saat 15.30 sularında Malatya Tecde Yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Yolda seyir halinde ilerleyen kamyon karşı şeritten gelen otobüs ile çarpışırken araç hâkimiyetini kaybeden otobüsün park halindeki araçlara çarparak yol kenarındaki konteyner iş yerine daldığı bildirildi. Meydana gelen kazada yaralıların olduğu belirtildi.

Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var malatya haber mask
Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var malatya haber
Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var malatya haber
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Bugün saat 15.30 sularında Malatya Tecde Yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Yolda seyir halinde ilerleyen kamyon karşı şeritten gelen otobüs ile çarpışırken araç hâkimiyetini kaybeden otobüsün park halindeki araçlara çarparak yol kenarındaki konteyner iş yerine daldığı bildirildi. Meydana gelen kazada yaralıların olduğu belirtildi.

Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var

Malatya Tecde Yolunda kamyonet, otobüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen kamyonet ile otobüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden otobüs önce park halindeki araçlara daha sonrasında ise yol kenarında kurulan konteyner iş yerine çarptı. Kazada büyük maddi hasar oluşurken olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Alınan ilk bilgilerde yaralıların olduğu belirtildi.

Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var
Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var

Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var

Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var

Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var

Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var

Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var

 

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01 May 2024 - 16:07 Malatya- Asayiş

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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