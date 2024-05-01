Anneler Günü ne zaman? İşte Anneler Günü’nde alınabilecek hediyeler

Değerli annelerin günü için geri sayım başlarken, vatandaşlar dünyanın en güzel çiçekleri olan bir tanecik anneleri için en değerli hediyelerin neler olabileceği araştırılmaya başladı. İşte Anneler Günü için özenle seçilmiş hediye önerilerini BUSABAH Medya olarak okuyucularımız için hazırladık.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü her yıl farklı günlerde kutlansa da mutlaka mayıs ayının 2'nci haftası pazar gününe denk gelir. Bu sene dünyanın dört bir yanında Anneler Günü 12 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ İÇİN HAZIR ALINAN HEDİYELER

Değerli annelere alınan küçük bir hediye bile onlar için büyük mutluluğa sebep oluyor. Annelere bu özel günde sevgimizi gösteren yollardan biri beğeneceği ve ihtiyacı olan hediyeyi almaktır.

Annelere alınabilecek en değerli hediyeler ise şu şekilde;

Çiçek Demeti

Kişiye Özel Kutu Çikolata,

Annelerin İhtiyacı Olan Mutfak Eşyaları (yemek takımı, tencere seti, çaydanlık, fincan takım vb.)

Küçük Ev Aletleri (kahve makinesi, ütü, blender, çaycı, süpürge, saç kurutma makinesi vb.)

Giyim Eşyası

Takılar (saat, küpe, kolye, bileklik vb.)

Annelere Özel Fotoğraflı Duvar Saati

Fotoğraflı Çerçeve

ANNELER GÜNÜ İÇİN EL EMEĞİYLE YAPILAN HEDİYELER

Anneleri mutlu etmenin yolu sadece parayla hediye satın almak değildir. Aynı zamanda el emeğiyle yapılan hediyeler de anneleri çok mutlu eder.

Anneler Gününde el emeğiyle yapılan hediyeler ise,

Kartpostal üzerine annenizle çekildiğiniz fotoğrafı hazırlayarak,

Annenizin sevdiği çiçekleri toplayıp buket haline getirerek,

Annenizin en sevdiği yemeği hazırlayıp pişirerek,

Annenizin sevdiği pastayı yapıp güzel bir masa hazırlayarak,

Kendi elinizle yaptığınız çizim ve süs eşyaları gibi el emeğiyle yapılanlar annenizi mutlu etmek için en kıymetli hediyeler olacak.