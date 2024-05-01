Kurban kesecek olan herkes bunu bilmeli

Kurban ve et fiyatlarını değerlendiren Çekici Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanların dişi olmaması gerektiğinin altını çizerek bunun gelecekte büyük zararlar doğuracağının altını çizdi. “Gebelik dönemindeki hayvanın kesilmesi ileride çok daha büyük zararlar ortaya çıkaracaktır. Bugün yaşadığımız zorluklar hep geçmiş dönemlerde yapılan hatalardan kaynaklanıyor” şeklinde konuşan Malatya Kasaplar Odası Başkan Vekili Abuzer Çekici, Kurban Bayramı’nda dişi hayvanın kesilmesinin yasak olması gerektiğini, yetkililerin ve Tarım İl Müdürlüğünün bu konuda bir önlem alması gerektiğini de belirtti.

“BİR DEĞİL 2 CAN BİRDEN GİDİYOR”

Gelecekte canlı hayvan kıtlığı yaşanmaması için geçmişte yapılan hataların yeniden yapılmaması gerektiğini bildiren Çekici,

“Kurban Bayramı geliyor fakat bazı şeylerin de önüne geçmek gerekiyor. Bayramda dişi hayvan kesmek kendimize zarar vermek olur. Kesinlikle bayramda dişi hayvan kesimi yasak olmalı. Yetkililer, Tarım İl Müdürlüğü buna bir önlem alması lazım. Küçükbaş dişi hayvanlar bu dönemde gebedir, şu an tam doğurma zamanları. Bu hayvanların kesilmesi halinde bir değil 2 can birden gidiyor. Buna gelecek için çok önem verilmesi gerekiyor. Biz bunları görüyoruz. Canlı hayvan pazarına gittiğimiz zaman hangi hayvanların kesim için gittiğine şahit oluyoruz. Gebelik dönemindeki hayvanın kesilmesi ileride çok daha büyük zararlar ortaya çıkaracaktır. Bugün yaşadığımız zorluklar hep geçmiş dönemlerde yapılan hatalardan kaynaklanıyor. Bizim bu hataları tekrarlamamamız gerekiyor. Geçmişin hataları bugünümüze mal oluyor. Dışarıdan hayvan getiriyoruz ki halkımıza satalım”

şeklinde konuştu.

“UCUZ ET BANA GÖRE ARTIK HAYAL”

“Sadece Malatya’da değil Türkiye genelinde hayvan yok” şeklinde konuşan Çekici,

“‘Var’ diyen de kendini kandırmış olur. Şu an hayvan ithal ediyoruz, başka çaresi de yok. Çünkü buna mecbur bıraktılar. Yanlış işlerden dolayı, yanlış politikalardan dolayı bu karşımıza çıktı. Dişi hayvana önem verilmediğinden dolayı bu kıtlığa girdik. Dişi hayvan olmadığından dolayı dana da yok. Biz ithal hayvana karşıydık ama şu an yapacak çok bir şey yok. Kurban Bayramı’na doğru herhangi bir zam yapılacağını düşünmüyorum ama Kurban Bayramı sonrasında bir zam olabilir. Canlı hayvan kesinlikle yükselir. İnsanlar Kurban Bayramı’nda hayvanlarını satacak. Daha sonrasında dana alacak, bu durumda dana fiyatlarında artış görülecek. Pahalıya alan da ucuza veremez. Onun beslemesidir, yemidir bunların da bir maliyeti var. Ucuz et bana göre artık hayal”

ifadelerine yer verdi.

“PİYASA BİRAZ DURGUN”

Dışarıdan ithal hayvan getirilmesi ile fiyatların az da olsa düştüğünü bildiren fakat piyasanın durgun olduğunu söyleyen Çekici alım gücünün düştüğünden de söz ederek,

“Bu son bir haftadır et fiyatlarında dışarıdan gelen canlı hayvanlardan dolayı düşüş yaşandı. Fiyatlarda 10-15 TL bir gerileme oldu. Tabii bu geçici bir şey ve geçici bir önlem. Herkesin bildiği gibi besilerde hayvan yok. İthal hayvanların alınacağı için de piyasa biraz durgun. Kurban Bayramı geliyor, onun için de fiyatlar sabit duruyor. Kurban Bayramının gelmesi ile işler duracak. Bir de şöyle bir şey var; alım gücünün düşük olması nedeniyle kurban da eskisi kadar çok alınmıyor. Geçen sene 140-145 TL’den giden canlı hayvanın kilosu 240 ile 260 TL civarında seyrediyor. Şu an için net bir açıklama yok fakat bu civarlarda seyredecek. Yüzde 80 oranında bir zam var. Bundan dolayı da alım gücü azaldı. Bir emekli 10 bin TL maaş alıyor. 3 ay hiçbir şey yiyip içmese kurban kesebilir, o da mümkün değil”

diyerek sözlerini tamamladı.