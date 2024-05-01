Mayıs ayında hangi filmler vizyona girecek?

Mayıs ayında sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Hangi filmler vizyona giriyor? İşte Mayıs ayında vizyonda yer alacak filmler:
3 MAYIS 2024 CUMA
“Back to Black (Biyografi, Dram, Müzik),
Grabuna (Romantik),
Hanna ve Minik Canavarlar (Animasyon, Macera),
Bakkal Amca: Mahmut Tuncer (Komedi),
Sinemada İtiraz Ediyorum (Komedi),
Sobe: Sakallı Bebek (Korku),
Çocuk Kalbi (Aile, Dram),
Tarot (Korku),
Tereddüt Çizgisi (Dram),
Küçük Prens Karlar Ülkesi (Animasyon, Macera),
Kanlı Gece: Kamp (Aksiyon, Gerilim),
Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay (Dram),
Üç Günlük Dünya (Komedi),
Vazgeçme (Dram, Komedi),
10 MAYIS 2024 CUMA
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Aksiyon, Bilim-Kurgu),
Gece Avı (Gerilim, Korku),
Süper Ajan Bernard: Görev Mars (Animasyon),
Çingene Kızı Zeugma (Komedi, Romantik),
MAKKA: Cinn-i Azap (Korku),
La Cocina (Dram),
Kırmızı Pabuçlar (Dram, Gençlik, Romantik),
Bedduanın Bedeli Nefise (Korku),
Beyaz Eşya (Komedi),
Cin Daveti (Korku),
Süper Köpekler (Animasyon),
17 MAYIS 2024 CUMA
Hayali Arkadaşlar (Aile, Dram, Komedi),
Şeytanla Bir Gece (Korku),
Yurt (Dram),
Ziyaretçiler: Bölüm 1 (Korku),
Biaz: Kara İyenin Laneti (Korku),
Üç Silahşörler: D'Artagnan (Macera, Tarihi),
Dünya Malı - Eksi Bir (Macera Komedi),
Becky'nin Gazabı (Aksiyon, Gerilim),
Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta (Animasyon),
Sonsuza Kadar Kaçamazsın (Gerilim),
24 MAYIS 2024 CUMA
Gece (Korku),
Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde (Animasyon),
Yapay Sevgilim (Bilim-Kurgu, Komedi, Romantik),
Gizlenen (Korku),
Furiosa: Bir Mad Max Destanı (Aksiyon, Bilim Kurgu),
One Life (Biyografik, Dram),
Karganın Uykusu (Dram),
Şeytanın Tohumları (Gerilim, Korku),
Her Renkte Aşk (Komedi, Romantik),
31 MAYIS 2024 CUMA
Pamyo (Korku),
Geçiş (Dram),
Garfield (Macera, Animasyon, Komedi),
Yaşamak İstiyorum (Dram),
Karanlıktan Kaçış (Gerilim),
Turbo (Gerilim),
Kara Ayin (Korku),
Mendebur (Korku, Gerilim),
Ölümle Oyun (Korku)”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.