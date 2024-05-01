01 May 2024 - 14:43 - Kültür & Sanat

Mayıs ayında hangi filmler vizyona girecek?

Sinema, izleyicilere stresli günlük yaşamlarından uzaklaşma ve eğlenme fırsatı sunar. Bir film izlerken, izleyici kendini anlatılan hikâyenin içerisine kaptırabilir. Aynı zamanda izleyici sinema sanatı yoluyla ifade edilen duyguları, fikirleri ve estetikleri deneyimleme şansı elde eder. Peki, Mayıs ayında sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Mayıs ayında hangi filmler vizyona girecek? Detaylar haberimizde…