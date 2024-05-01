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Mayıs ayında hangi filmler vizyona girecek?

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Sinema, izleyicilere stresli günlük yaşamlarından uzaklaşma ve eğlenme fırsatı sunar. Bir film izlerken, izleyici kendini anlatılan hikâyenin içerisine kaptırabilir. Aynı zamanda izleyici sinema sanatı yoluyla ifade edilen duyguları, fikirleri ve estetikleri deneyimleme şansı elde eder. Peki, Mayıs ayında sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Mayıs ayında hangi filmler vizyona girecek? Detaylar haberimizde…

Mayıs ayında hangi filmler vizyona girecek mask
Mayıs ayında hangi filmler vizyona girecek
Mayıs ayında hangi filmler vizyona girecek
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Mayıs ayında sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Hangi filmler vizyona giriyor? İşte Mayıs ayında vizyonda yer alacak filmler:

Mayıs ayında hangi filmler vizyona girecek?

3 MAYIS 2024 CUMA

“Back to Black (Biyografi, Dram, Müzik),

Grabuna (Romantik),

Hanna ve Minik Canavarlar (Animasyon, Macera),

Bakkal Amca: Mahmut Tuncer (Komedi),

Sinemada İtiraz Ediyorum (Komedi),

Sobe: Sakallı Bebek (Korku),

Çocuk Kalbi (Aile, Dram),

Tarot (Korku),

Tereddüt Çizgisi (Dram),

Küçük Prens Karlar Ülkesi (Animasyon, Macera),

Kanlı Gece: Kamp (Aksiyon, Gerilim),

Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay (Dram),

Üç Günlük Dünya (Komedi),

Vazgeçme (Dram, Komedi),

Mayıs ayında hangi filmler vizyona girecek?

10 MAYIS 2024 CUMA

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Aksiyon, Bilim-Kurgu),

Gece Avı (Gerilim, Korku),

Süper Ajan Bernard: Görev Mars (Animasyon),

Çingene Kızı Zeugma (Komedi, Romantik),

MAKKA: Cinn-i Azap (Korku),

La Cocina (Dram),

Kırmızı Pabuçlar (Dram, Gençlik, Romantik),

Bedduanın Bedeli Nefise (Korku),

Beyaz Eşya (Komedi),

Cin Daveti (Korku),

Süper Köpekler (Animasyon),

Mayıs ayında hangi filmler vizyona girecek?

17 MAYIS 2024 CUMA

Hayali Arkadaşlar (Aile, Dram, Komedi),

Şeytanla Bir Gece (Korku),

Yurt (Dram),

Ziyaretçiler: Bölüm 1 (Korku),

Biaz: Kara İyenin Laneti (Korku),

Üç Silahşörler: D'Artagnan (Macera, Tarihi),

Dünya Malı - Eksi Bir (Macera Komedi),

Becky'nin Gazabı (Aksiyon, Gerilim),

Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta (Animasyon),

Sonsuza Kadar Kaçamazsın (Gerilim),

24 MAYIS 2024 CUMA

Gece (Korku),

Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde (Animasyon),

Yapay Sevgilim (Bilim-Kurgu, Komedi, Romantik),

Gizlenen (Korku),

Furiosa: Bir Mad Max Destanı (Aksiyon, Bilim Kurgu),

One Life (Biyografik, Dram),

Karganın Uykusu (Dram),

Şeytanın Tohumları (Gerilim, Korku),

Her Renkte Aşk (Komedi, Romantik),

31 MAYIS 2024 CUMA

Pamyo (Korku),

Geçiş (Dram),

Garfield (Macera, Animasyon, Komedi),

Yaşamak İstiyorum (Dram),

Karanlıktan Kaçış (Gerilim),

Turbo (Gerilim),

Kara Ayin (Korku),

Mendebur (Korku, Gerilim),

Ölümle Oyun (Korku)”

 

Kaynak: Haber Merkezi

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01 May 2024 - 14:43 - Kültür & Sanat

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