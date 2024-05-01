Adana’da Ceyhan Sarıçam Seyhan Yüreğir İmamoğlu Kozan Yumurtalık etkilenecek

Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı Avcılar, Niğdeliler, Tekeliler, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, Basören, Başören Köyü Mevkii, Sakızderesi Mevki, 10540, 10542, 10544, 10546, Gümürdülü, Gümüşdere bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Avcılar, Niğdeliler, Tekeliler, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, Basören, Başören Köyü Mevkii, Sakızderesi Mevki, 10540, 10542, 10544, 10546, Gümürdülü, Gümüşdere bölgelerine,
Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı 16042, 16072, 16074, 16076, 16078, 16088, 16092, 16094 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 11015, 11025, Akdeniz Ayvalık, Ayvalık-, 24000, 24025, 24032, 48, 52, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, Akdeniz, Yumurtalık Yumurtalık, Zeytinbeli, 2, 55-, Atatürk Zeytinbeli bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 2102, 2104, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2117, 2118, 2119, 2124, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208, 2209, 2211, 2212, 2214, 2215, 2221, Menekşe, Sezai Karakoç, Şehit Emre Mücahit Topal, 6240, 6241, Kanal_2, Kuş Cenneti, Şehit Erol Yeşil bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Ceyhan ilçesine bağlı Hasan Cerit, 115, 113, 111 bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında İmamoğlu ilçesine bağlı Hacıahmetli, Dikilitaş, İdemköy Merkez, Ortaköy, Böğrüdelik, Karabük/3, Tufanlı Merkez bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.30-17.30 arasında İmamoğlu ilçesine bağlı 1161, 1164, 1165, 1167, 1168/2, 1169, 1169/1, 1170, 1173, 1174, 1175, Küme Evleri-, Malıhıdırlı-, 1392, 1393, 1394, 1397, 1399, Pekmezci-, Boztepe, Dilek, Cerenli, Eğeciuşağı, Eğerciuşağı Mezra, Karayusuflu, Şarıklı, Tülüler, Karlık, Kepeztepe, Kösefakılı, Maltepe bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Kozan ilçesine bağlı Hacıahmetli, Dikilitaş, İdemköy Merkez, Ortaköy, Böğrüdelik, Karabük/3, Tufanlı Merkez bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Yumurtalık ilçesine bağlı 3002, Atatürk Yumurtalık, Genç Osman, Hüseyin Baykara, Mareşal Fevzi Çakmak, Oruç Reis, Piri Reis, Turgut Reis, 4003, 4021, Girne bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Yüreğir ilçesine bağlı 930, 955, 936, 5803, Danışment bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.