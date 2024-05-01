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Adana’da Ceyhan Sarıçam Seyhan Yüreğir İmamoğlu Kozan Yumurtalık etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adana’da Ceyhan Sarıçam Seyhan Yüreğir İmamoğlu Kozan Yumurtalık etkilenecek mask
Adana’da Ceyhan Sarıçam Seyhan Yüreğir İmamoğlu Kozan Yumurtalık etkilenecek
Adana’da Ceyhan Sarıçam Seyhan Yüreğir İmamoğlu Kozan Yumurtalık etkilenecek
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Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:

Adana’da Ceyhan Sarıçam Seyhan Yüreğir İmamoğlu Kozan Yumurtalık etkilenecek

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı Avcılar, Niğdeliler, Tekeliler, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, Basören, Başören Köyü Mevkii, Sakızderesi Mevki, 10540, 10542, 10544, 10546, Gümürdülü, Gümüşdere bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Avcılar, Niğdeliler, Tekeliler, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, Basören, Başören Köyü Mevkii, Sakızderesi Mevki, 10540, 10542, 10544, 10546, Gümürdülü, Gümüşdere bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Sarıçam Seyhan Yüreğir İmamoğlu Kozan Yumurtalık etkilenecek

Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı 16042, 16072, 16074, 16076, 16078, 16088, 16092, 16094 bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 11015, 11025, Akdeniz Ayvalık, Ayvalık-, 24000, 24025, 24032, 48, 52, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, Akdeniz, Yumurtalık Yumurtalık, Zeytinbeli, 2, 55-, Atatürk Zeytinbeli bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Sarıçam Seyhan Yüreğir İmamoğlu Kozan Yumurtalık etkilenecek

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 2102, 2104, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2117, 2118, 2119, 2124, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208, 2209, 2211, 2212, 2214, 2215, 2221, Menekşe, Sezai Karakoç, Şehit Emre Mücahit Topal, 6240, 6241, Kanal_2, Kuş Cenneti, Şehit Erol Yeşil bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Sarıçam Seyhan Yüreğir İmamoğlu Kozan Yumurtalık etkilenecek

3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Ceyhan ilçesine bağlı Hasan Cerit, 115, 113, 111 bölgelerine,

3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında İmamoğlu ilçesine bağlı Hacıahmetli, Dikilitaş, İdemköy Merkez, Ortaköy, Böğrüdelik, Karabük/3, Tufanlı Merkez bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Sarıçam Seyhan Yüreğir İmamoğlu Kozan Yumurtalık etkilenecek

3 Mayıs Cuma günü saat 09.30-17.30 arasında İmamoğlu ilçesine bağlı 1161, 1164, 1165, 1167, 1168/2, 1169, 1169/1, 1170, 1173, 1174, 1175, Küme Evleri-, Malıhıdırlı-, 1392, 1393, 1394, 1397, 1399, Pekmezci-, Boztepe, Dilek, Cerenli, Eğeciuşağı, Eğerciuşağı Mezra, Karayusuflu, Şarıklı, Tülüler, Karlık, Kepeztepe, Kösefakılı, Maltepe bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Sarıçam Seyhan Yüreğir İmamoğlu Kozan Yumurtalık etkilenecek

3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Kozan ilçesine bağlı Hacıahmetli, Dikilitaş, İdemköy Merkez, Ortaköy, Böğrüdelik, Karabük/3, Tufanlı Merkez bölgelerine,

3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Yumurtalık ilçesine bağlı 3002, Atatürk Yumurtalık, Genç Osman, Hüseyin Baykara, Mareşal Fevzi Çakmak, Oruç Reis, Piri Reis, Turgut Reis, 4003, 4021, Girne bölgelerine,

3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Yüreğir ilçesine bağlı 930, 955, 936, 5803, Danışment bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Adana’da Ceyhan Sarıçam Seyhan Yüreğir İmamoğlu Kozan Yumurtalık etkilenecek
 

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01 May 2024 - 13:55 Adana- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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