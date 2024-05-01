Hacı adaylarına seminer verildi

Sivas Müftülüğü kutsal topraklara gidecek hacı adayları için eğitim semineri düzenledi. Merkez Terminal Mahmut Dökmetaş Camisinde düzenlenen hac eğitim seminerine 500 hacı adayı katıldı.

Sivas İl Müftülüğü tarafından hacca gidecek hacı adayları için “Hac Eğitim Seminerleri” başladı. Merkez Terminal Mahmut Dökmetaş Camisinde düzenlenen hac eğitim seminerine 500 hacı adayı katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminere hacı adaylarının yanı sıra din görevlileri ve ekip personelleri de katıldı. Seminerin açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, 2024 yılında Sivas’tan 594 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirtti. Müftü Altunkaya, düzenlenen seminerlerin faydasının hac yolculuğu esnasında daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı