BİLSEM öğrencileri dereceyle döndü

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Kayseri'de düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında önemli başarılara imza atan Sivas BİLSEM ve Buruciye BİLSEM öğrencilerini tebrik etti.

Kayseri'de düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında derece elde eden Sivas Bilim ve Sanat Merkezi ile Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener'i ziyaret etti. Öğrencilere, okul idarecileri ve danışman öğretmenleri de eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yener, bir süre öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek bölge yarışması hakkında bilgi aldı. Bölge finalinde Sivas BİLSEM öğrencilerinin; matematik alanında 2 birincilik, biyoloji alanında birincilik, teknoloji tasarım alanında birincilik ve ikincilik, biyoloji alanında birincilik, kimya alanında üçüncülük, değerler eğitimi alanında ikincilik, sosyoloji alanında birincilik, yazılım alanında ikincilik ve üçüncülük, kimya alanında üçüncülük derecelerini elde ederek toplam 13 ödül kazandıkları belirtildi. Buruciye BİLSEM öğrencilerinin ise Türk Dili ve Edebiyatı alanında birincilik, değerler eğitimi ve coğrafya alanlarında birincilik, Türkçe alanında ikincilik, biyoloji ve psikoloji alanlarında ikincilik, sosyoloji alanında üçüncülük derecelerini alarak toplam 7 ödül kazandıkları kaydedildi.

Öğrencileri ve başarılarında pay sahibi olan öğretmenleri tebrik eden Yener, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı