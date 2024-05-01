Motosikletin kadına çarpması güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Gazi Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, 23 AEH 775 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadının, motosikletin çarpması sonucu savrularak yere düştüğü görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.