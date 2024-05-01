Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri, Palu Kalesi'nde dronla görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi'nde görüntülendi. Kayalık alanı tırmanan keçiler bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar dron görüntüsüne saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı