 “Her şeyimizi sahaya vererek 2. Lige çıkacağız''

Göreve başladıklarında hüzün dolu bir ortam olduğuna dikkat çeken Elazığspor teknik direktörü Bülent Yenihayat, 23 hafta sonuna Play-Off finallerine kaldıklarını ve her şeylerini sahaya vererek 2. Lige çıkacaklarını söyledi.

Elazığspor teknik direktörü Bülent Yenihayat açıklamalarda bulundu. Geldikleri süreci değerlendiren başarılı çalıştırıcı normal sezonu Play-Off finaline kalarak tamamladıklarını belirten Yenihayat, tüm maçlarda karakter ve kalite koymaya çalıştıklarını söyledi. Kalan 3 maçta takımı 2. Lige çıkarmanın mücadelesini vereceklerini kaydeden Yenihayat, bundan kimsenin şüphesinin olmamasını istedi. Yenihayat, ''23 hafta önce göreve geldiğimizde hayal kırıklıkları, yıpranmışlık ve hüzün dolu bir ortam vardı. Bunu değiştirmek ve tekrar toparlanmak gerçekten zor bir durumdu. Bugün geldiğimiz bu noktada cumartesi günü Eynesil Belediye maçı ile ligin normal sezonunu tamamlandık ve kendi grubumuzda Play-Off'larda finale kalmayı başardık. Bu zorlu süreçte oyuncularımızın özveri ile çalışarak inanmaları, taraftarımızın bir an bile ümitsizliğe düşmeden bizim arkamızda içeride ve dışarıda dağ gibi durmaları, yönetim kurulumuzun maddi manevi destekleri, kısacası tüm paydaşlar ile camia olarak kenetlendik ve çok güzel bir grafik çizdik. Oynadığımız tüm maçlarda sahaya karakter ve kalite koymaya çalıştık. Artık yolun sonu yaklaştı, sadece 3 maçımız kaldı; şehir olarak ne kadar istekli, arzulu ve heyecanlı olduğunuzu görebiliyorum. Kalan 3 maçta da her şeyimizi sahaya vererek Elazığspor'umuzu 2. Lige hep berabere çıkaracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gadanalam bir kırtik kaldı'' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı