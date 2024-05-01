Komşuda trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Keban yolu Çalık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 06 CZC 093 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı