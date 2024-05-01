Bahar aylarındaki göz alerjisi görme kaybına yol açabilir

Mevsimsel hastalıklar arasında başı çeken göz alerjileri, baharın gelmesiyle birlikte daha sık görülüyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, bahar aylarında yoğunlaşan polenler ve gözle görülemeyen tozların gözlerde alerjiye yol açtığını belirterek, gözde kızarıklık, kaşıntı ve sulanma gibi şikayetlerin alerji belirtisi olabileceğini söyledi. Op. Dr. İpçioğlu, göz alerjilerinin tedavi edilmediğinde görme kaybına kadar uzanan ciddi sorunlara sebep olabileceğini söyledi.

"GÖZÜ KAŞIMAK KORNEA YAPISINI BOZABİLİR"

Göz alerjilerinden korunmak için birkaç püf nokta olduğunu belirten Op. Dr. İpçioğlu, "Öncelikle böyle bir alerjisi bulunan kişinin tozlu ortamlardan uzak durması gerekiyor. Özellikle alerjik konjonktivitler kendilerini yanma, batma ve kaşıntı şeklinde ortaya çıkarıyor. Alerjinin en rahatsız edici yanı göz kaşınmaları olduğundan, hastalar gözlerini kaşımaya ve ovuşturmaya doyamaz. Bu kaşımalar bazı kimselerde gözün önündeki saydam tabaka olan korneanın yapısında bozulmalara sebep olur, ki bunların en ciddisi ise görme kaybına yol açan keratokonustur" dedi.

"ÇOCUKLUKTA ORTAYA ÇIKIP, YILLARCA AYNI MEVSİMDE TEKRARLAR"

Alerjik göz nezlelerinin genellikle atopik bünyeli kişilerde çocukluk yaşlarında ortaya çıkıp, yıllarca aynı mevsimde kendisini hatırlatabileceğini söyleyen Op. Dr. İpçioğlu, “Güneş ışınları alerjiyi ciddi şekilde arttırarak yanma, batma ve kızarıklığı şiddetlendiriyor. Bu nedenle güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması ve güneş ışınlarından gözlerin korunması gerekiyor. Güneş gözlüğü, göz alerjisinden korunmaya ciddi bir şekilde yardımcı olur. Polenlerden ve güneşe maruz kalmaktan korunulduğu zaman alerjinin de ciddi şekilde azaldığı görülmektedir” dedi.

Göz alerjisi tedavisinin başlarda hafif ilaçlarla yapıldığını belirten Op. Dr. Adnan İpçioğlu, “Daha ciddi vakalarda yoğun ilaç kullanımı da gerekebilir. Onun için doktor kontrolü bu noktada çok önem arz ediyor. Alerjik göz yangısına sade çiçek polenleri değil, bunun yanında çayır tozları ve kavak tozları da sebep olabilir” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı