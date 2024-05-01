Fallout dizisi büyük beğeni topladı 2'nci sezon ne zaman?

Bilgisayar oyunlarından uyarlanan dizilerin popülerliği artmaya devam ederken Fallout dizisi de büyük bir çıkış yakalayarak sevilen diziler arasına girdi. Dünya çapında birçok ülkede en çok izlenen içeriklerden olan dizi eleştirmenlerden de yüksek puan aldı.

FALLOUT’UN KONUSU NEDİR?

Fallout, Bethesda Softworks’ün aynı adlı video oyunundan uyarlanan ve fantastik özellikler taşıyan dizisidir. Fallout dizisinin Graham Wagner ve Cenevre Robertson-Dworet tarafından yazıldığı bilinmektedir. Büyük bir çıkış yapan dizinin oyuncuları arasında ise Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Xelia Mendes-Jones ve Walton Goggins gibi isimler yer alıyor.

İlk bölümü 10 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan dizi dünya çapında büyük bir ilgi gördü. Video oyunundan uyarlanan dizi post-apokaliptik (Kıyamet sonrası) bir Amerika'da geçiyor. Gelecekte nükleer katliamın yol açtığı kıyamet sonrası Amerika’da vatandaşlar kendilerini radyasyondan, mutantlardan korumak zorundalardır.

FALLOUT 2’NCİ SEZON ONAYI ALDI MI?

Verilen bilgilere göre Amazon’un en çok izlenen dizileri arasına ilk sıralardan girmeyi başaran Fallout’un, 2’nci sezon onayını aldığı da biliniyor. Hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklenen dizinin 2’nci sezonu için ise net bir tarih verilmiş değil.

Kaynak: Haber Merkezi