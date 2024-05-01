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Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek mask
Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek
Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Diyarbakır’da:

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

 “Yarın 08.300-20.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Ağaçgeçit, Batıçanakçı, Çiftlik, Şeyh Şamil, Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Yukarıharım, Dumlupınar, Tekel, Sanayi, Seyrantepe, Altıok, Kurtuluş, Esentepe, Şentepe, Korukçu, Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli bölgelerine,

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Konuksever bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Bağıvar, Çarıklı, Şehitlik, Kazıktepe, Belenli, Başaklı, Tekkaynak, Karalar, Başalan, Halkapınar, Sati, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Şükürlü, Beşpınar, Üçtepe, Eski, Yeşil bölgelerine,

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Yeşilsırt, Baltacı, Uluçeşme, Başköy, Döğer, Sergenli, Tepebaşı, Acar, Bozoba, Kocaalan, Pınar, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Tepe, Uğrak, Arıköy, Gündüz, 15 Temmuz bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Taşdam, Selman, Kale, Kazanlı, Babalar, Tepecik, Düzlük, Meşeler, Akalan bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Hürriyet bölgesine,

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, İnanöz, Cankatran, Kaldırım, Huzurevleri bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Tuzla, Saltuk, Aygün, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Dolun, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Akdoruk, İslamköy, Kaynak, Ağaçlı, Kaynak bölgelerine,

Yarın 00.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Serin, Uçarlı, Güçlü, Dibek, Dernek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret, Yenişehir bölgelerine,

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Feridun, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Küçükakören, Tavşantepe, Özdemir, Çarıklı, Koyungüden, Hacıosman, Karabaş, Yiğitçavuş, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Karaçalı bölgelerine,

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kuşburnu, Esenbağ, Kartaltepe, Hacıosman, Bahçecik, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Hızır İlyas, Gölpınar, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer bölgelerine,

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Süngüler, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Erimli bölgelerine,

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Bozoba, Selman, Babalar, Kale, Sağlam, Kazanlı, Kalecik, Sarmaşık, Ilgın, Tepecik, Yatır, Düzlük, Balaban, Meşeler, Akalan, Kaya, Sarıca, Hantepe, Sivritepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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01 May 2024 - 10:50 Diyarbakir- Gündem

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