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Adıyaman’ın Merkez, Besni, Elbistan ilçelerine uyarı yapıldı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adıyaman’ın Merkez, Besni, Elbistan ilçelerine uyarı yapıldı mask
Adıyaman’ın Merkez, Besni, Elbistan ilçelerine uyarı yapıldı
Adıyaman’ın Merkez, Besni, Elbistan ilçelerine uyarı yapıldı
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AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Adıyaman’da:

Adıyaman’ın Merkez, Besni, Elbistan ilçelerine uyarı yapıldı

“Bugün 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyü (Akkuyu), Atmalı, Aşağıçöplü, Doğankaya, Harmanardı, Kızılhisar, Taşlıyazı, Yukarı Sarhan, Çamlıca, Çilboğaz, Özbağlar, Şambayat (Fatih) ile Hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere,

Bugün 11.15 ila 11.30 saatleri arasında ve 14.00 ile 14.15 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Abımıstık, Akdurak, Akkuyu Köyü, Aktepe, Akyazı, Alişar, Alıçlı, Bahri, Beşir, Beşyol, Camuşçu, Dikilitaş, Güzelyurt, Hasanlı, Karageçi, Kesmetepe (Fatih), Konuklu, Köprübaşı, Kızılin, Sarıkaya, Sayören, Tekağaç, Topkapı, Yeşilova, Yoldüzü, Yukarısöğütlü, Çakmak, Ören, Üçgöz, İnce, Şambayat (Cumhuriyet) ile özel trafolu müşterilere,

Adıyaman’ın Merkez, Besni, Elbistan ilçelerine uyarı yapıldı

Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Börgenek Köyü ile İnci GESve hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere,

Bugün saat 08.30 ila 10.00 ve saat 10.30 ila 12.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Sümerevler Mahallesi Feleket Küme Evleri bölgesine,

Adıyaman’ın Merkez, Besni, Elbistan ilçelerine uyarı yapıldı

Bugün saat 10.30 ila 12.00, saat 13.00 ila 14.30 ve saat 14.45 ila 16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi Özelevler, Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi arkası Basakevler, Altınşehir Mahallesi 3001, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010 Nolu sokaklara,

Yarın 08.00 ila 11.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Doğan Mahallesi’ne,

Adıyaman’ın Merkez, Besni, Elbistan ilçelerine uyarı yapıldı

Yarın 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Izgın, Yapraklı, Karahüyük, Balıkçıl, Doğan, Ağlıca, Alembey, Güvercinlik, Hasankendi, Bahçelievler, Tepebaşı mahallelerine,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesinde Bulunan B Termik Pompa bölgelerine,

Adıyaman’ın Merkez, Besni, Elbistan ilçelerine uyarı yapıldı

Yarın 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hasankendi Köyü bağevleri ve Özel trafolu müşterilere,

Yarın 14.45 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi Güzelevler 30209, 30207, 30208, 30205, 30204 Nolu sokaklar ile Güzelevler Caddesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Adıyaman’ın Merkez, Besni, Elbistan ilçelerine uyarı yapıldı

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01 May 2024 - 10:48 Adiyaman- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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