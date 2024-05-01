Özhaseki’den konut açıklaması “200 bin konutun teslimatını yapacağız”

Bugünlerde Malatya’ya gelmesi planlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerine sene sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapacaklarını dile getirdi. Özhaseki, “110 bin kişilik bir çalışan ordusu ile bu işleri yapmaya devam ediyoruz” dedi.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya’nın da için de yer aldığı 11 şehirde konut yapım çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda Malatya’ya bugünlerde gelmesi beklenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konut yapımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri de hatırlatan Bakan Özhaseki, sene sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapacaklarını söyledi.

“4 BİN 333 KÖYDE, KÖY EVİ YAPIYORUZ”

“Her ay 10- 15 bin gibi bir sayıda da evlerimizi teslim etmeye devam edeceğiz” diyen Bakan Özhaseki, “Şu an da bin 240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik bir çalışan ordusu ile bu işleri yapmaya devam ediyoruz. 4 bin 333 köyde, köy evi yapıyoruz. Kimisinde 30, 70, 100 gibi rakamlarda yıkılmış olan köy evleri çelik karkastan depreme daha dayanıklı ve dirençli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi