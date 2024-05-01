4D’li 90 bin taşeron işçiye müjde!

Taşeron işçilerinin yıllardır beklediği kadro düzenlemesi ile devletten o müjdeli haber geldi. Çalışma Bakanı 90 bin taşeron işçiyi kadrolu yapacağını duyurdu. 90 bin taşeron işçiye verilen söz yerine getirilsin diye kadro çalışmaları hız kazandı. Detaylar haberimizde…

Taşeron işçiler için hayati önem taşıyan kadro düzenlemesi işçiler açısından önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor. Bu yasa ile düzenlenecek içerik ve onay alma süreci, taşeron işçilerinin yıllardır umutla beklediği kadro hayallerini netleştirmiş olacak.

TAŞERON İŞÇİYE SOSYAL HAK VE İŞ GÜVENCESİ

Bu yasa özellikle 4D alanında çalışan taşeron işçiler için düzenlendi. İşçiler iş veren kişinin tarafına geçerek kadrolu şekilde istihdam edilmesini sağlayacak. Bu geçiş sayesinde işçiler hem iş güvencesini hem de sosyal haklarını büyük ölçüde çoğaltarak normal bir çalışma ortamı elde edecekler.

90 BİN TAŞERON İŞÇİYE NEFES ALDIRACAK

90 bin taşeron işçisine kadro gelmesiyle maddi ve manevi nefes alacakları düşünülüyor. Aynı zamanda daha sağlıklı bir gelecek için sağlam adımlar atmış olacaklar. Sosyal haklar sayesinde hem işçiler hem de aileler güvenle nefes alabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 90 bin taşeron işçi için yaptığı kadro düzenlemesinde işçilerin beklentilerini karşılamak için önemli bir adım olduğu dikkat çekiyor. Devletin attığı adımla birçok işçiyi sağlam bir gelecek bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi