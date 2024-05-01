Malatya’da nostaljiye yolculuk

Alınacak sebze ve meyvenin tartımında kullanılan ve yarım kilo, bir kilo, 2 kilo şeklinde ağırlıkları bulunan teraziler eskilerde çokça tercih edilse de artık neredeyse yok denecek kadar az.

Günümüzde ağırlıklı terazilere çok rastlamasak da zaman zaman özellikle pazarlarda halen ağırlıklı terazi kullananlar var. Onlardan biri de 82 yaşındaki Mehmet Tapan.

Uzun yıllar rençperlik yaparak geçimini sağladığını kaydeden Mehmet Tapan, şimdilerde pazarlarda sebze ve meyve satarak geçimini sağlıyor.

“AĞIRLIKLI TERAZİYİ KULLANIYORUM”

Kısaca hayat hikayesinden bahseden ve sebze-meyve satışlarda ağırlıklı terazi kullandığını ifade eden Tapan, “Ben 1984 doğumluyum, uzun yıllar köylerde rençperlik yaparak geçimimi sağladım. Yaklaşık 30 yıl rençperlik yaptık. 4 yıl Doğanşehir, 17 yıl Karakaşçiftliğinde ve farklı farklı yerlerde çalıştım. Şimdi de pazarda sebze ve meyve satıyorum. Satışlarda tartı olarak ağırlıklı teraziyi kullanıyorum, tabi bunlar eski ama iş görüyor. Şimdilerde herkes dijitale geçti. Dijital tartılar pahalı olduğu için ben de bu şekilde ağırlıklı tartı ile satış yapıyorum” şeklinde konuştu.

“MAHALLE ARALARINDA PEK FAZLA ALAN OLMUYORDU”

Sebze ve meyve halinden getirdiği ürünleri pazarda sattığını belirten Tapan, “Eskiden mahalle aralarında satış yapıyordum. Şimdi pazarda satış yapıyorum. Pazar da yine az da olsa satışlar oluyor. Mahalle aralarında pek fazla alan olmuyordu. Mahalle aralarına kıyasla pazarda satışlar oluyor. Halden ürün getiriyorum ve pazarlarda satıyorum” açıklamasında bulundu.