Bu proje herkesin takdirini topladı

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"7 Bölgede 7 Kütüphane" sloganıyla yola çıkan Sevgi Gönüllüleri Derneği, Türkiye’nin 4. kütüphanesini Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir okula kurdular. Kütüphane gönüllüleri yaklaşık 40 kişilik bir ekiple Yağmurlu İlkokul/Ortaokuluna sıfırdan bir kütüphane kazandırdılar.

Deprem şehri Malatya’da yaraların sarılması adına önemli bir proje olduğunu vurgulayan Malatya Akçadağ Yağmurlu İlkokulu/Ortaokulunun Müdürü Kumral Ünsever Yaprak, okulun belli başlı bir kütüphanesinin olmadığını söyledi.

“GÖSTERDİĞİMİZ YERDE ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR”

“Sevgi Gönüllüleri adlı sivil toplum grubu bize ulaşarak okulumuza kütüphane yapmak istediklerini söylediler” diyen Ünsever,

“Gerekli izinleri sağladıktan sonra bir grup arkadaş geldi, kendilerine gösterdiğimiz yerde çalışmalara başladılar. 40’a yakın gönüllü önce okulu boyayıp ardından eğitici ve öğretici oyuncaklarla dolu bir kütüphane kurdular. Kütüphanenin boyanmasından kütüphane için gerekli mobilyaların yerleştirilmesine kadar birçok aşamayı tamamlayıp Sevgi Kütüphanesini öğrencilerin, öğretmenlerin, velileri ve misafirlerin katılımıyla açıldı”

şeklinde konuştu.

“BİZE BİRLİK OLMAYI TEKRAR HATIRLATTILAR”

Sevgi Gönüllüleri Derneğinin 4. Sevgi Kütüphanesini Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Yağmurlu İlkokulu ve Ortaokuluna kurduklarını söyleyen okul Müdürü Yaprak ise, şunları kaydetti:

“Depremzede öğrenciler için kütüphane kurulumu tamamlanırken birbirinden güzel etkinlikler de düzenlendiler. Bu etkinlikler arasında bilim, survivor, müzik etkinliği, genel kültür, hazine avı, spor gibi eğitici ve eğlendirici çalışmaların yanı sıra toplumsal farkındalık yaratacak konulu çalışmalara yer verildi. Hem bize hem öğrencilere hem de velilere çok büyük moral oldular. Depremin verdiği psikolojik yıkıntıdan sonra böyle güzel etkinliklerle hatırlanmak bize çok iyi geldi, bizi çok mutlu ettiler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, köy halkıyla birlikte etkinliklere katıldık. Bize birlik olmayı tekrar hatırlattılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Projenin sonunda öğrenciler yapılan etkinliklerin hayatlarına renk kattıklarını yaşamlarında unutamayacakları anı bıraktıkları için Sevgi Gönüllülerine teşekkür ettiler. Öğrenciler, Sevgi Kütüphanesini verimli şekilde kullanacaklarına dair de söz verdiler.