Yaz mevsiminin en zor meslekleri

Henüz tam yaz mevsimine girmesek de havaların ısınması ile birlikte bazı işçilerin zorlu mesaisi başladı. Fırıncılar ve inşaat işçileri başta olmak üzere birçok işçi henüz yaz gelmeden yakıcı güneşin altında ekmek parasını kazanmaya çalışıyor.

Hava sıcaklığının mayıs aylarının başında 30 derecelere kadar çıktığı Malatya’da fırıncılar ve inşaat işçileri yakıcı güneşin altında zor şartlarda da olsa hayat mücadelelerini devam ettiriyorlar.

Her mesleğin ayrı bir zorluğu olsa da bazı meslekler özellikle yaz aylarında işçileri oldukça zorluyor. Yaz aylarının en zor mesleklerinden biri fırıncılık. Havaların sıcaklığı bir yana her günde yaklaşık 40-50 derece sıcaklıkta çalışmakta olan fırıncılar kuşkusuz yaz aylarında en çok ter dökülen mesleklerden biri. Günün büyük bir bölümünü odun ateşi ile yanan fırının başında geçiren fırıncılar, zaman zaman vantilatör ile serinlemeye çalışıyorlar.

Yaz aylarının en zor mesleklerinde biri ise inşat işçiliği. Başta deprem bölgesi olmak üzere inşaatlarda çalışan inşaat işçileri kavurucu güneşin altında saatlerce hem yük taşıyıp hem de boya yapıyorlar. Güneşin etkilerinde şapka takarak ve bol bol su içerek korunmaya çalışan inşaat işçileri genellikle sabah erken saatlerde iş başı yapıp öğlene kadar çalıştıktan sonra kısa bir ara vererek ikindi vakti tekrar iş başı yapıyorlar.