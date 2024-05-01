O kurumdan Malatya’ya 2 uyarı geldi!

Meteoroloji Müdürlüğü bölge için kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Kuvvetli Yağış Uyarısı: Çarşamba günü Adıyaman çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dolayı meydana gelmesi beklenen ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli Rüzgarlara Dikkat: Rüzgarın güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden dolayı meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Akçadağ: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Arapgir: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Arguvan: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Battalgazi: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Darende: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Doğanyol: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Hekimhan: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Kale: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Kuluncak: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Pütürge: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Yazıhan: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,

Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.”