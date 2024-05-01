- Sağlık

1 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 1 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

1 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 1 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

1 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

1 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Bilim Eczanesi

Fırat Mahallesi, İnderesi Caddesi, aile sağlığı karşısı No: 40

24 saat açık

Ümit Eczanesi

Sıtmapınarı Halk Sağlığı Müdürlüğü karşısı

24 saat açık

Sezer Eczanesi

Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Hacettepe Eczanesi

Samanlı Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Gazi Lisesi karşısı No: 289/A Çilesiz

24 saat açık”

 
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01 May 2024 - 10:04 Malatya- Sağlık

Mahreç  Besime Güner

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