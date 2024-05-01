Malatya’da 6 ilçe etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:
“Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü, Yeni, Dolamantepe, Alişar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Mullakasım, Gedik, Kadiruşağı, Atalar, Seyituşağı, İkizce, Eskiköy, Yalınkaya, Tecde, Karakavak mahallerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Eğin, Doğu, Başpınar mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Gölpınar, Kuyulu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, Cumhuriyet mahallelerine,
Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni, İkizce, Duruldu, Görgü, Seyituşağı mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar, Aşağıulupınar mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.