İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler

Dünya genelinde mevsimler değiştikçe taze meyve ve sebzeler de değişiyor. Her mevsimin ve aslında her ayın sunduğu birbirinden kıymetli sebze ve meyveler bulunuyor. Peki, mayıs ayında çıkan taze meyve ve sebzeler hangileri?
Mevsimsel ürünler daha taze ve lezzetli ancak bunun yanında oldukça da sağlıklı. Ayrıca mevsiminde çıkan ürünlerin besin değeri daha yüksek. Bu bağlamda mevsiminde, ayında sebze ve meyve tüketmek oldukça önem arz ediyor.
Peki, mayıs ayında çıkan taze meyve ve sebzeler hangileri? İşte cevabı…
MAYIS AYINDA ÇIKAN MEYVELER
Çağla
Çilek
Malta eriği
Karadut
Erik
MAYIS AYINDA ÇIKAN SEBZELER
Asma yaprağı
Arpacık soğan
Bakla
Bezelye
Taze fasulye
Havuç
Enginar
Kuşkonmaz
Semizotu
Taze sarımsak
Deniz börülcesi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.