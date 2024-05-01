- Yaşam

İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler

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Dünya genelinde mevsimler değiştikçe taze meyve ve sebzeler de değişiyor. Her mevsimin ve aslında her ayın sunduğu birbirinden kıymetli sebze ve meyveler bulunuyor. Peki, mayıs ayında çıkan taze meyve ve sebzeler hangileri?

İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler malatya haber mask
İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler malatya haber
İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler malatya haber
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Dünya genelinde mevsimler değiştikçe taze meyve ve sebzeler de değişiyor. Her mevsimin ve aslında her ayın sunduğu birbirinden kıymetli sebze ve meyveler bulunuyor. Peki, mayıs ayında çıkan taze meyve ve sebzeler hangileri?

İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler

Mevsimsel ürünler daha taze ve lezzetli ancak bunun yanında oldukça da sağlıklı. Ayrıca mevsiminde çıkan ürünlerin besin değeri daha yüksek. Bu bağlamda mevsiminde, ayında sebze ve meyve tüketmek oldukça önem arz ediyor.

İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler

Peki, mayıs ayında çıkan taze meyve ve sebzeler hangileri? İşte cevabı…

İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler

MAYIS AYINDA ÇIKAN MEYVELER

Çağla
Çilek

İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler

Malta eriği
Karadut
Erik

İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler

MAYIS AYINDA ÇIKAN SEBZELER

Asma yaprağı

İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler

Arpacık soğan
Bakla
Bezelye
Taze fasulye

Havuç
Enginar
Kuşkonmaz
Semizotu
Taze sarımsak
Deniz börülcesi

İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler
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01 May 2024 - 00:20 - Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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