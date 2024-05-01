İşte mayısta çıkan sebze ve meyveler

Dünya genelinde mevsimler değiştikçe taze meyve ve sebzeler de değişiyor. Her mevsimin ve aslında her ayın sunduğu birbirinden kıymetli sebze ve meyveler bulunuyor. Peki, mayıs ayında çıkan taze meyve ve sebzeler hangileri?

Mevsimsel ürünler daha taze ve lezzetli ancak bunun yanında oldukça da sağlıklı. Ayrıca mevsiminde çıkan ürünlerin besin değeri daha yüksek. Bu bağlamda mevsiminde, ayında sebze ve meyve tüketmek oldukça önem arz ediyor.

Peki, mayıs ayında çıkan taze meyve ve sebzeler hangileri? İşte cevabı…

MAYIS AYINDA ÇIKAN MEYVELER

Çağla

Çilek

Malta eriği

Karadut

Erik

MAYIS AYINDA ÇIKAN SEBZELER

Asma yaprağı

Arpacık soğan

Bakla

Bezelye

Taze fasulye

Havuç

Enginar

Kuşkonmaz

Semizotu

Taze sarımsak

Deniz börülcesi