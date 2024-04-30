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Adana'da kayınbirader cinayeti

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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde dün meydana gelen bir olayda, boşanma aşamasında olan 23 yaşındaki Samet Gençdal isimli adam, kayınbiraderi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Adana'da kayınbirader cinayeti mask
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde dün meydana gelen bir olayda, boşanma aşamasında olan 23 yaşındaki Samet Gençdal isimli adam, kayınbiraderi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

İddialara göre, Gençdal ile kayınbiraderi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu kavga sırasında kayınbiraderi tarafından silahla ateş açıldı ve Gençdal kanlar içinde yere yığıldı.

Adana'da kayınbirader cinayeti

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gençdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli kayınbiraderin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu talihsiz olay, aile içi anlaşmazlıkların ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aile içi şiddet ve çatışmalardan kaçınmak için toplumun daha fazla duyarlı olması gerekmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Nis 2024 - 23:58 - Asayiş

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