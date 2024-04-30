Vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Numuneevler Mahallesi sahil yolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hakan T. yönetimindeki 31 AOK 809 plakalı motosiklet, sokaktan geri dönen 31 ABH 039 plakalı vinçle çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından motosiklet, cadde üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi.

Kazada ağır yaralanan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hakan T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınarak soruşturma sürdürülüyor. Trafik kazalarının önlenmesi için vatandaşların dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması önem arz etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı