Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Yılların katliamını ne gören ne de duyan var!

Yılların sorunu olan Şahnahan Deresi’ndeki kimyasal atık sorunu bir türlü çözülemiyor. Kimyasal karışan suyun aktığı dere etrafa yaydığı pis kokuyla vatandaşın isyan etmesine neden olurken, dere için ne zaman harekete geçileceği bilinmese de, Şahnahanlılar artık seslerinin duyulup, bir an önce harekete geçilmesini istiyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20025147/yillarin-katliamini-ne-goren-ne-de-duyan-var

Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da fahiş kira fiyatları, yeni yapılan TOKİ konutlarına da yansıdı. Yetkililere çağrıda bulunan Malatyalılar, kira fiyatlarının düzenlenmesini isteyen ve fırsatçılara gereken cezaların verilmesini istediler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20025838/evsiz-kalan-da-halden-anlamiyor-ikizcede-yeni-yapilan-toki-konutlarinin-kirasi-dudak-ucuklatti



1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Malatya’da toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs’ta trambüsler ücretsiz mi?

1 Mayıs işçi Bayramı’nın gelmesiyle birlikte Malatya’da, Resmi Tatil ilan edilen günde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı gündeme geldi? Peki Malatya’da MOTAŞ’a vağlı toplu taşıma araçları ve trambüsler ücretsiz olacak mı? İşte ayrtıntılar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20028400/1-mayis-isci-bayraminda-malatyada-toplu-tasima-ucretsiz-mi-1-mayista-trambusler-ucretsiz-mi



Geçici konteyner iş yerleri sahipsiz kaldı

Malatya’nın ağır hasar aldığı 6 Şubat depremlerinde vatandaşların ev ve iş yerleri yıkıldı. Vatandaşlar evini esnaflar ise ekmek kapısı dükkânlarını kaybetti. Uzun süre işsiz kalan esnaflar işlerini sürdürebilsin diye geçici konteyner iş yerleri yapıldı. Depremden bu yana ayakta kalmaya çalışan esnaflar geçici konteyner iş yerlerinde mücadele vermeye devam ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20029372/gecici-konteyner-is-yerleri-sahipsiz-kaldi



Malatya’da trafik kazası silsilesi Meydana gelen kazalarda yaralılar var

Malatya’da meydana gelen iki kazada 2 kişi yaralandı. İlk kazada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı. İkinci kazaya ise 4 araç karıştı. Dört aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken yaşanan iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20029723/malatyada-trafik-kazasi-silsilesi-meydana-gelen-kazalarda-yaralilar-var

Ekmeğe zam mı yapılacak İşte yanıtı

Malatya’da son günlerde ekmeğe zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi. Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmek kaç TL olacak? Son durum ne? İşte ayrıntılar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20030489/ekmege-zam-mi-yapilacak-iste-yaniti



Malatya merkezli operasyon Tam 52 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli 23 ilde düzenlenen “SİBERGÖZ-36” operasyonlarında 109 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20031586/malatya-merkezli-operasyon-tam-52-milyon-tllik-mal-varligina-el-konuldu