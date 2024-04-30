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Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri

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Yapay zekâya şehirlerin meşhur buluşma yerleri soruldu. Malatya için verdiği cevap aslında tam isabet olmakla birlikte eksik kaldı. 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da meşhur buluşma yerlerinin kimisi yok oldu, kimisi ise yıkık şehrin acı hatıralarının izlerini taşıyor. İşte yapay zekânın eksik kalıp saymadığı 44 milli buluşma noktası…

Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri malatya haber mask
Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri malatya haber
Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri malatya haber
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Yapay zekâya şehirlerin meşhur buluşma yerleri soruldu. Malatya için verdiği cevap aslında tam isabet olmakla birlikte eksik kaldı. 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da meşhur buluşma yerlerinin kimisi yok oldu, kimisi ise yıkık şehrin acı hatıralarının izlerini taşıyor. İşte yapay zekânın eksik kalıp saymadığı 44 milli buluşma noktası…

Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da herkesin anı biriktirdiği birçok yer yok oldu. Şehrin meşhur buluşma noktaları ise depremin yıktığı yerler arasında oldu.

Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri

YAPAY ZEKÂ NE DEDİ?

Yapay zekâya şehirlerin meşhur buluşma yerleri sorulurken Malatya için verdiği cevap aslında tam isabet olmakla birlikte eksik kaldı. Yapay zekânın bu soru ile ilgili Malatya özelinde verdiği cevap Kernek meydanıydı.

Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri

İŞTE MALATYA’NIN MİLLİ BULUŞMA NOKTALARI

Aslında sadece Kernek meydanı değil Malatya’da birçok buluşma noktaları bulunuyor. İşte bazıları:
1-Kernek meydanı
2-Atatürk heykeli,
3-Hürriyet Parkı,
4-Dede Korkut,
5-Eski sigorta,
6-İnönü Caddesi,
7- Sivas Caddesi,
8-İstanbul Pasajı,
9-Yeni Cami meydanı,
10-Söğütlü Cami,
11-Şemsiye Sokak,
12-Kuyumcular sokağı,

Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri

13- Gaziantep Pastanesi,
14- PTT,
15-İnönü heykeli,
16-Kapalı Çarşı,
17-Serhent,
18-Fuzuli,
19-Akpınar,
20-Bakırcılar Çarşısı,
21-Yıldız Büfe,
22-Kayısı heykeli,
23-MATİM İş Merkezi,

Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri

24-Kiğılı Pasajı,
25-Kanalboyu,
26-AVM,
27-Öğretmenevi,
28-Abdullah Gül Parkı,
29-Eski köy garajı,
30-İş Bankası önü,
31-Ziraat Bankası önü,
32-Derme İlkokulu,
33-Fatih Lisesi,

Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri

34-Kız Meslek Lisesi önü,
35-Karaözler,
36-Şahnahan durakları,
37-Mısır Çarşısı,
38-Ayakkabıcılar Çarşısı,
39-Üniversite durağı,
40-Adliye önü,
41-Polisevi

Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri

42-Emekliler Parkı
43-Vilayet
44-Kışla
ve daha niceleri…
Malatya’nın meşhur buluşma yerlerinin kimisi yok oldu, kimisi ise yıkık şehrin acı hatıralarının izlerini taşımaya devam ediyor…

Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri

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30 Nis 2024 - 23:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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