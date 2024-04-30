Dikkat! Bu haber nostalji içerir İşte Malatya’da 44 buluşma yeri

Yapay zekâya şehirlerin meşhur buluşma yerleri soruldu. Malatya için verdiği cevap aslında tam isabet olmakla birlikte eksik kaldı. 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da meşhur buluşma yerlerinin kimisi yok oldu, kimisi ise yıkık şehrin acı hatıralarının izlerini taşıyor. İşte yapay zekânın eksik kalıp saymadığı 44 milli buluşma noktası…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da herkesin anı biriktirdiği birçok yer yok oldu. Şehrin meşhur buluşma noktaları ise depremin yıktığı yerler arasında oldu.

YAPAY ZEKÂ NE DEDİ?

Yapay zekâya şehirlerin meşhur buluşma yerleri sorulurken Malatya için verdiği cevap aslında tam isabet olmakla birlikte eksik kaldı. Yapay zekânın bu soru ile ilgili Malatya özelinde verdiği cevap Kernek meydanıydı.

İŞTE MALATYA’NIN MİLLİ BULUŞMA NOKTALARI

Aslında sadece Kernek meydanı değil Malatya’da birçok buluşma noktaları bulunuyor. İşte bazıları:

1-Kernek meydanı

2-Atatürk heykeli,

3-Hürriyet Parkı,

4-Dede Korkut,

5-Eski sigorta,

6-İnönü Caddesi,

7- Sivas Caddesi,

8-İstanbul Pasajı,

9-Yeni Cami meydanı,

10-Söğütlü Cami,

11-Şemsiye Sokak,

12-Kuyumcular sokağı,

13- Gaziantep Pastanesi,

14- PTT,

15-İnönü heykeli,

16-Kapalı Çarşı,

17-Serhent,

18-Fuzuli,

19-Akpınar,

20-Bakırcılar Çarşısı,

21-Yıldız Büfe,

22-Kayısı heykeli,

23-MATİM İş Merkezi,

24-Kiğılı Pasajı,

25-Kanalboyu,

26-AVM,

27-Öğretmenevi,

28-Abdullah Gül Parkı,

29-Eski köy garajı,

30-İş Bankası önü,

31-Ziraat Bankası önü,

32-Derme İlkokulu,

33-Fatih Lisesi,

34-Kız Meslek Lisesi önü,

35-Karaözler,

36-Şahnahan durakları,

37-Mısır Çarşısı,

38-Ayakkabıcılar Çarşısı,

39-Üniversite durağı,

40-Adliye önü,

41-Polisevi

42-Emekliler Parkı

43-Vilayet

44-Kışla

ve daha niceleri…

Malatya’nın meşhur buluşma yerlerinin kimisi yok oldu, kimisi ise yıkık şehrin acı hatıralarının izlerini taşımaya devam ediyor…