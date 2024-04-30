Bu sanatta heykeller kendi rengini seçiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde birçok sanat dalı gibi seramik heykel sanatı da yerini aldı. Özü çamurdan olan bu sanatta dokunuş ve işleyişle farklı görseller ortaya çıkıyor. Ama asıl ilgi çekici olan, bu sanatta kullanılan ve “sır” olarak adlandırılan boyalar oldukça ilgi çekiyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde her sanat dalı gibi seramik heykel sanatı da ilgi görüyor. Seramik heykel atölyesine gelen kişiler hobi edinirken sağlık açısından da faydasını görüyor. “Seramik heykel sanatının etkileri nelerdir? Bu sanatta kullanılan malzemeler neler ve çalışmalar nasıl?” sorularını merak edenler için Usta Öğretici Berna Uğur BUSABAH Medya’ya konuştu. İşte detaylar…

SERAMİK HEYKEL SANATININ ETKİLERİ

Seramik heykel sanatının kişilerde bıraktığı etkileri vurgulayan Usta Öğretici Uğur,

“Seramik heykel endüstriyel seramiğe de girmektedir. Bir bardağın yapılması ya da bir süs eşyaları yapılmasının dezavantajı var. Kendine özgü yapıyor. Evet, bir bardaktır ama kendisinden bir şeyler katarak yapıyor. İnsanlar hobi olarak bu sanatı düşünüyorlar. Bazıları ilerletip atölyelerini açıyor. Depremden dolayı insanlar rahatlamak amaçlı da burayı kullanıyorlar ve keyif alıyorlar. İnsanlar o psikolojiyi yenmek için de geliyorlar. Seramik heykeli sanatı ayrıca parmak uçlarımızda sinirlerimiz geçtiği için beyine direkt iletiyor. Beynimiz de paralel çalıştığı için ayrı bir rahatlama oluşturuyor. Bu da düşüncelerimizi çamura yansıtıyor. Düşüncelerimiz çamurla birlikte üç boyutlu hale geliyor. Ben de bu sanatı yaparım ama o dokunuşlar, o işleyiş herkesten çok farklıdır. Sağlık açısından fayda sağladığını gördük”

şeklinde konuştu.

“İLK İDOLLER KADIN FİGÜRLERİ ŞEKLİNDE”

Usta Öğretici Berna Uğur, insanların ihtiyaçlarını karşılasın diye ilk kazılarda kaplar çıktığını belirterek,

“Fiziksel ya da biyolojik ihtiyaçlar karışılmak için bu kapları, bardakları yiyecek ve içeceklerinde kullanmak için yapmışlardır. İlk yapılan kazılarda kaplar çıktı. Daha sonra estetik kaygılara dönüştü. Kadınlarda güzellik kaygısı düşüncesiyle o tür objelere de dönüştü. Kadınlar bereketi temsil ettiği için bereket tanrıçası ilk idoller kadın figürleri şeklinde çıktı. Bu da seramik heykele giriyor”

ifadelerini kullandı.

“EN MASUM MALZEME”

Seramik heykel atölyesinde kullandıkları malzeme ve kil çeşidini söyleyen Uğur,

“Kil kullanıyoruz. Tamamen inorganik malzemelerle, sağlığa karşı hiçbir zararı yok. Çocukların oyun hamurundan çok daha masum bir malzeme. En masum malzeme diyebilirim. O kadar dayanıklı bir malzeme ki biz bunu 900 veya bin 200 dereceli fırınlarda pişirip kullanım haline getiriyoruz. Çamurlarımızın sıvı şekli de var. Alçı kalıplarımıza döküp onu belli bir süreden sonra çıkarıp tamamen el şekillendirmeden seri üretime dayalı bir tekniğimiz var. Döküm çamurumuzla yapılan alçı kalıp sistemimiz var. Beyaz vakumlu, şamotlu ve Stonwarek gibi çamur çeşitlerimiz var. Şamotlu çamur duvar ve panolarda kullanılır. Çok fazla estetik kaygısı güdülmeden sadece doku anlamında yapılır. Ama kursiyerlere kullandığımız beyaz vakumlu çamur biraz daha pürüzsüz çalışmalarda kullanılan porselen çamurdur. Stonwarek çamur da porselene yakın bir çamurdur. Daha ince çalışmalarda biraz daha yüksek pişirme gerektiren çamurdur. Ama kurs ortamında beyaz vakumlu çamuru kullanıyoruz”

sözlerini aktardı.

“UZUVLARA İNEREK ŞEKİLLER VERİLİYOR”

Usta Öğretici Uğur, seramik çalışmasında yapılan çalışmaları sıralayarak,

“Seramik heykelde yapmak istediğimiz çalışmayı önce kroki çizerek figürü belirliyoruz. Destek malzemeleri ile çamurları bir form haline getirdikten sonra uzuvlara inerek şekiller veriliyor. Çamura şekil verdikten sonra bir kuruma evresi var. Kuruma evresinden sonra bir fırın pişiriminden sonra ürünler zımparalanıp hafif nemli bir süngerle sildikten sonra sır dediğimiz boya ikinci pişiriminde verilmesi sağlanıyor”

diye konuştu.

“SERAMİK HEYKELİN SIR BOYASI”

Uğur, boyaya sır denilmesinin renginden kaynaklı olduğunu şu şekilde anlattı:

“Fırın boyalarımız var. Aslında biz buna boya demiyoruz, ona sır diyoruz. Mesela fırına kırmızı rengi koyuyoruz. Bazen ateşe yakınlığından dolayı o renk mora bile dönüşebiliyor. Her fırın çıkışında olası sıcaklığa uzaklık yakınlık şeklinden dolayı farklı bir renge dönüştüğü için boyaya sır denilmiş. Fırından hangi renk çıkacağı belirsiz olduğundan gizemlidir. Kaplarda ve içeceklerde kullanılacaksa gıdaya uygun olanını seçiyoruz. Öğrenciler dekoratif anlamda akrilik su bazlı boyalar kullanılıyor. Bir de şekillendirme aletlerimiz ve kalıplarımız var.”

“SERAMİK BAMBAŞKA BİR DÜNYADIR”

Son olarak seramik heykel sanatına duyduğu hayranlığı belirten Usta Öğretici Berna Uğur,

“İnsanlara teşvik amaçlı sergiler düzenleniyor. Öğrenciler talep ederse bireysel sergiler de yapıyoruz. Özellikle herkesin seramikle tanışmasını istiyorum. Diğer sanat dalları da kıymetli ama seramik bambaşka bir dünyadır. Resimden seramiğe geçtiğim için çok mutluyum. Resimleri seramiğe aktardığın zaman farklı bir şekilde çıkıyor. Seramik kursuna herkesi bekliyoruz”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.