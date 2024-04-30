30 Nis 2024 - 22:34- Asayiş G:

Adıyaman'da polis merkezi amirini beylik tabancasıyla şehit eden polis memuru tutuklandı

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Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde meydana gelen olayda Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer, polis memuru S.U.Ş. tarafından beylik tabancasıyla vurularak şehit edilmişti.

Adıyaman'da polis merkezi amirini beylik tabancasıyla şehit eden polis memuru tutuklandı mask
Adıyaman'da polis merkezi amirini beylik tabancasıyla şehit eden polis memuru tutuklandı
Adıyaman'da polis merkezi amirini beylik tabancasıyla şehit eden polis memuru tutuklandı
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Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde meydana gelen olayda Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer, polis memuru S.U.Ş. tarafından beylik tabancasıyla vurularak şehit edilmişti.

Adıyaman'da polis merkezi amirini beylik tabancasıyla şehit eden polis memuru tutuklandı

Olayın ardından yakalanan polis memuru, tedavisinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Cezaevine gönderildi. Zanlının ifadesinde, kendisinin bankada bulunan parasını dolandırmak isteyen kişiler olduğunu ve dolandırıcılığı önlemek için polis merkezine gittiğini, kendisiyle ilgilenilmediğini iddia ederek silahını çıkarıp ateş ettiği belirtildi.

Adıyaman'da polis merkezi amirini beylik tabancasıyla şehit eden polis memuru tutuklandı

Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ederken, zanlının tutuklanmasıyla birlikte adli süreç başlamış oldu. Tekerlekli sandalye ile adliyeye getirilen zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında ambulansa bindirilerek cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da polis merkezi amirini beylik tabancasıyla şehit eden polis memuru tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Nis 2024 - 22:34 - Asayiş

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