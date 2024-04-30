Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı var

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyü çıkışında meydana gelen trafik kazasında, Bircan G. idaresindeki 33 ASC 110 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada sürücü yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralı sürücünün sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Trafik kazalarının önlenmesi ve benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemler üzerinde duruluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.