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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı var

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyü çıkışında meydana gelen trafik kazasında, Bircan G. idaresindeki 33 ASC 110 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı var mask
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı var
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyü çıkışında meydana gelen trafik kazasında, Bircan G. idaresindeki 33 ASC 110 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı var

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada sürücü yaralandı.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı var

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralı sürücünün sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Trafik kazalarının önlenmesi ve benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemler üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Gölbaşı, Yukarı Nasırlı köyü, kaza, trafik kazası, yaralı, soruşturma, sağlık, Trafik

30 Nis 2024 - 22:30 - Asayiş

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