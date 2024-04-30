Kaçak sigara operasyonu: Makaron sigara ve elektronik sigara ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yapılan takip sonucunda, bin 660 adet doldurulmuş makaron sigara, 30 adet elektronik sigara, 23 adet elektronik sigara likidi ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi bulundu.
Yapılan operasyonla ilgili olarak 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kaçak sigara satışı ve kullanımı, kamu sağlığına zarar veren ve yasal düzenlemelere aykırı olan bir faaliyettir. Yetkililer, bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürmektedirler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.