- Yaşam

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Hatay’da etkili olmaya başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi hissedilmeye başlandı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Hatay’da etkili olmaya başladı mask
Suriye üzerinden gelen toz bulutu Hatay’da etkili olmaya başladı
Suriye üzerinden gelen toz bulutu Hatay’da etkili olmaya başladı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi hissedilmeye başlandı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Hatay’da etkili olmaya başladı

Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutunun hafta sonu etkisini kaybetmesinin ardından, şimdi de Suriye üzerinden gelen toz bulutları bölgeyi etkisi altına aldı. Toz bulutu, sabah saatlerinden itibaren Hatay'da da hissedilmeye başladı ve ekili oldu.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Hatay’da etkili olmaya başladı

Bu durum karşısında vatandaşlar, dışarı çıkmadan önce önlem almak için maske takılması gerektiğini belirtiyor. Hataylı vatandaşlar, toz bulutlarının sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurgulayarak, özellikle astım ve alerjisi olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Hatay’da etkili olmaya başladı

Toz bulutlarının neden olduğu hava kirliliği, özellikle astım ve alerjik rahatsızlığı olan kişilerde solunum problemlerine neden olabilir. Bu durumda, vatandaşlar sağlıklarına dikkat etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hatay, Suriye, toz bulutu, Kuzey Afrika, toz bulutları, Toz, Hava kirliliği, alerjik rahatsızlık, alerji, sağlık, Türkiye

30 Nis 2024 - 22:24 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL