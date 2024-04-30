Suriye üzerinden gelen toz bulutu Hatay’da etkili olmaya başladı

Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi hissedilmeye başlandı.
Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutunun hafta sonu etkisini kaybetmesinin ardından, şimdi de Suriye üzerinden gelen toz bulutları bölgeyi etkisi altına aldı. Toz bulutu, sabah saatlerinden itibaren Hatay'da da hissedilmeye başladı ve ekili oldu.
Bu durum karşısında vatandaşlar, dışarı çıkmadan önce önlem almak için maske takılması gerektiğini belirtiyor. Hataylı vatandaşlar, toz bulutlarının sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurgulayarak, özellikle astım ve alerjisi olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.
Toz bulutlarının neden olduğu hava kirliliği, özellikle astım ve alerjik rahatsızlığı olan kişilerde solunum problemlerine neden olabilir. Bu durumda, vatandaşlar sağlıklarına dikkat etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.