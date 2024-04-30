30 Nis 2024 - 22:17- Gündem G:

Tarihi Taş Köprü defineciler tarafından zarar gördü, Kaymakam Ateş incelemede bulundu

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan tarihi Taş Köprü, defineciler tarafından yapılan kazı sonucunda zarar gördü.

Tarihi Taş Köprü defineciler tarafından zarar gördü, Kaymakam Ateş incelemede bulundu mask
Tarihi Taş Köprü defineciler tarafından zarar gördü, Kaymakam Ateş incelemede bulundu
Tarihi Taş Köprü defineciler tarafından zarar gördü, Kaymakam Ateş incelemede bulundu
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan tarihi Taş Köprü, defineciler tarafından yapılan kazı sonucunda zarar gördü.

Tarihi Taş Köprü defineciler tarafından zarar gördü, Kaymakam Ateş incelemede bulundu

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, bu durumu yerinde incelemek üzere beraberinde Nehri Köyü İnanç Turizmi Derneği Başkanı ve Nehri Köyü Muhtarı Azad Çiftçi ile birlikte köprüye geldi.

Tarihi Taş Köprü defineciler tarafından zarar gördü, Kaymakam Ateş incelemede bulundu

Tarihi köprüdeki hasarı inceleyen Kaymakam Ateş, Hakkari bölgesinin kültürel miraslarından biri olan köprünün kısa sürede yeniden onarılacağını belirtti. Bu tür tarihi eserlerin korunmasının önemine vurgu yaparak, köprünün tekrar eski görünümüne kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Tarihi Taş Köprü defineciler tarafından zarar gördü, Kaymakam Ateş incelemede bulundu

Daha sonra Kaymakam Ateş, Nehri köyüne geçerek Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha Hazretlerinin kabirlerini ziyaret etti ve yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tarihi Taş Köprü defineciler tarafından zarar gördü, Kaymakam Ateş incelemede bulundu

Tarihi ve kültürel mirasların korunması, toplumun ortak sorumluluğu olup, bu gibi üzücü olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.
Tarihi Taş Köprü defineciler tarafından zarar gördü, Kaymakam Ateş incelemede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Nis 2024 - 22:17 - Gündem

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