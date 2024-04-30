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Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğrenciye kamyonet çarptı

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Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi Çam Sitesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.B.K. (11) ve G.G. (12) isimli 2 öğrenciye, Çetin A. yönetimindeki 34 CET 602 plakalı araç çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğrenciye kamyonet çarptı mask
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğrenciye kamyonet çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğrenciye kamyonet çarptı
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Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi Çam Sitesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.B.K. (11) ve G.G. (12) isimli 2 öğrenciye, Çetin A. yönetimindeki 34 CET 602 plakalı araç çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğrenciye kamyonet çarptı

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğrenciye kamyonet çarptı

Kaza sonrasında olay yerine gelen vatandaşlar, duruma tepki göstererek yolu trafiğe kapattılar. Vatandaşların tepkisi üzerine, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun yapmış olduğu konuşma ile yol tekrar trafiğe açıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğrenciye kamyonet çarptı

Kaza sonrasında yaşanan tepkiler ve vatandaşların yolu kapatması, trafikteki güvenlik ve farkındalık konularını bir kez daha gündeme getiriyor. Özellikle okul çocuklarının güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve sürücülerin daha dikkatli olması büyük önem taşıyor.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğrenciye kamyonet çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Nis 2024 - 22:13 - Gündem

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