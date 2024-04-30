Diyarbakır'da okul müdürü öğrenci tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Ali Emiri Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci tarafından okul müdürü bıçaklandı.

Edinilen bilgilere göre, okul değiştirme cezası alan B.A.Y (17), yanındaki üç arkadaşıyla birlikte okula gelerek müdür H.O. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından B.A.Y, okul müdürünü çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçtı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olan müdür H.O, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak ve şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Okul müdürüne yönelik bu saldırı, kamu güvenliği ve eğitim ortamının önemli bir ihlali olarak değerlendiriliyor. Olayın ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı