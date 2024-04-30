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Otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi Sosin Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil park halindeki bir tankere çarptı ve 2 kişi yaralandı.

Otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı mask
Otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi Sosin Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil park halindeki bir tankere çarptı ve 2 kişi yaralandı.

Otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, 17 AAF 855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 06 EBH 945 plakalı tankere çarptı.

Otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. Detaylı soruşturma, kaza nedenlerinin belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 Nis 2024 - 22:04 - Gündem

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