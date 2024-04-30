Otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi Sosin Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil park halindeki bir tankere çarptı ve 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 17 AAF 855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 06 EBH 945 plakalı tankere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. Detaylı soruşturma, kaza nedenlerinin belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.