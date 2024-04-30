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Meteoroloji'den Hakkari il merkezi ve ilçeleri için sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari il genelinin bugünden itibaren bölgesel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Hakkari il merkezi ve ilçeleri için sağanak yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den Hakkari il merkezi ve ilçeleri için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den Hakkari il merkezi ve ilçeleri için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari il genelinin bugünden itibaren bölgesel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Hakkari il merkezi ve ilçeleri için sağanak yağış uyarısı

Açıklamada, bu yağışlı sistemin beraberinde getireceği etkiler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, yağışlı sistemin etkisiyle birlikte, mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normalleri civarına inmesinin beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe ve cuma günleri yağışlı sistemin etkisinin artarak bölgesel olarak kuvvetli yağış geçişleri olabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Hakkari il merkezi ve ilçeleri için sağanak yağış uyarısı

Halkın, yağışlar esnasında olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Sel, su baskını, dere yataklarında taşkın, toprak kayması, kaya düşmesi, heyelan ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması ve güvenli alanlara sığınılması önemle belirtildi.

Meteoroloji'den Hakkari il merkezi ve ilçeleri için sağanak yağış uyarısı

Hakkari il genelinde önümüzdeki hafta boyunca yağışlı sistemin etkisinde olması bekleniyor. Meteoroloji ve ilgili kurumların uyarılarının dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor.

Meteoroloji'den Hakkari il merkezi ve ilçeleri için sağanak yağış uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkâri, Sağanak yağış, Yağış, Sel, su baskını

30 Nis 2024 - 21:59 - Yaşam

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