Meteoroloji'den Hakkari il merkezi ve ilçeleri için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari il genelinin bugünden itibaren bölgesel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Açıklamada, bu yağışlı sistemin beraberinde getireceği etkiler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, yağışlı sistemin etkisiyle birlikte, mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normalleri civarına inmesinin beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe ve cuma günleri yağışlı sistemin etkisinin artarak bölgesel olarak kuvvetli yağış geçişleri olabileceği tahmin ediliyor.

Halkın, yağışlar esnasında olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Sel, su baskını, dere yataklarında taşkın, toprak kayması, kaya düşmesi, heyelan ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması ve güvenli alanlara sığınılması önemle belirtildi.

Hakkari il genelinde önümüzdeki hafta boyunca yağışlı sistemin etkisinde olması bekleniyor. Meteoroloji ve ilgili kurumların uyarılarının dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı