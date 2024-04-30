Seyir halindeki otomobil alev aldı: Sürücü kurtuldu, araç kullanılamaz hale geldi

Batman'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı ancak sürücü yara almadan kurtuldu.

Güney Çevreyolu'nda seyir halindeki bir araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili güvenlik şeridine çekti. Ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sürücüye herhangi bir zarar gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının motor kısmından çıktığı tahmin ediliyor ancak kesin nedeni belirlemek için inceleme başlatıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı