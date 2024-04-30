Elazığ'da jandarma ekiplerinden salep kaçakçılarına darbe: 30 kilogram ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, C.D. ve Ş.D. isimli şahısların salep bitkisi topladıkları tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında yapılan bu tespit, biyolojik çeşitliliği koruma adına önemli bir adım oldu.
Operasyon kapsamında 30 kilogram salep bitkisine el konuldu. Salep bitkisi, koruma altındaki doğal yaşam alanlarını korumakla görevli olan Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Ayrıca, şahıslara "Biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan idari para cezası uygulandı.
Jandarma ekiplerinin bu operasyonu, doğal yaşamı koruma ve biyolojik çeşitliliği tahrip etmeye yönelik faaliyetlerin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.