Adıyaman’da tatil için geldikleri köyde eşini öldüren şahıs yakalandı

Adıyaman, Kahta ilçesine bağlı Göçeri köyünde tatil için bulunan A.Y. ile Esra Yıldız çifti arasında korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde meydana gelen olayda A.Y., eşi Esra Yıldız'ı boğazını kesip göğsünden bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Esra Yıldız'ın cansız bedenini buldu. Cenaze, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi için işlemlerin başlatılması için gönderildi.

Olayın ardından kaçan A.Y., jandarma ekiplerince Göçeri köyü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Esra Yıldız'ın cenazesi ise yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine götürüldü.

Şüpheli A.Y.'nin gözaltına alınmasıyla birlikte olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, detaylı soruşturma kapsamında olayın nedenlerini ve şüphelinin motivasyonunu belirlemeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı