Şırnak’tan acı haber geldi: Antalya ve Hatay’a şehit ateşi düştü

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden Astsubay Mustafa Şen’in Antalya’daki baba evine, Uzman Çavuş Ensar Ertaş’ın ise Hatay’daki baba evine acı haber verildi.

Çakırsöğüt Komando Tugayı'na ait askeri aracın Akçay Askeri Üs bölgesi giden yolda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANTALYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Astsubay Mustafa Şen memleketi Antalya'da toprağa verilecek.

İHA’nın haberine göre, Şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış mahallesindeki ailesine acı haber verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken taziye çadırı kuruldu. Şehit Mustafa Şen'in cenazesinin yarın düzenlenecek askeri törenle Çakış Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.



ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ’UN HATAY’DAKİ BABA OCAĞINA ACI HABER VERİLDİ

Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ensar Ertaş’ın Hatay’daki baba evine acı haber verildi.

İHA’nın haberine göre, Şırnak'ın Kayaboyun Köyü mevkiinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Kazada şehit olan Uzman Çavuş Ertaş’ın Hatay’ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan baba evine acı haber verildi. Şehit Ertaş’ın baba ocağına bayrak asıldı. Şehit Ertaş'ın bekar olduğu öğrenildi.