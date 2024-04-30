Kozluk ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti.

24 Nisan'da İpekyolu Caddesi Ova Kavşağı'nda motosiklet sürücüsü K.K., bir otomobil ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan K.K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından önce Kozluk Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Diyarbakır'a Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ancak, tüm çabalara rağmen K.K.'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Detaylı inceleme ve gerekli adımların atılması için emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı