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Uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

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Kozluk ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. İhbarı değerlendiren polisler, ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı mask
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Kozluk ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. İhbarı değerlendiren polisler, ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D'nin emniyet işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar, halkın güvenliği ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. Emniyet güçlerinin titiz çalışmalarıyla suçla mücadelede kararlılıkla devam edilmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 Nis 2024 - 21:14 - Gündem

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