Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kılıç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 ABF 990 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Detaylı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı