Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kılıç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 ABF 990 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Detaylı soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.