30. yıl kampanyası duyuruldu: Tarifeler ikiye katlanıyor

Turkcell, 30. yıl kampanyasını duyurdu. Tüm Turkcell’lilerin ve yeni Turkcell müşterilerinin paketlerindeki GB’ların ikiye katlanacağı açıklandı.

Turkcell, 30. yıl dönümünü nedeniyle hem mevcut müşteriler hem de yeni katılan müşteriler için yeni bir kampanyayı hayata geçirdiğini duyurdu. Mayıs ayında başlayan kampanya kapsamında tüm Turkcell’lilerin ve Turkcell’e yeni gelecek müşterilerin paketlerindeki GB, SMS ve dakikalar ikiye katlanacak.

KAMPANYAYA NASIL KATILIM SAĞLANIR?

Ücretsiz olan bu kampanyaya Turkcell’liler Turkcell uygulamasındaki Hediye Havuzu sekmesinden, Turkcell İletişim Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığı ile ya da 30YIL yazıp 2200’a SMS göndererek katılım talebinde bulunabilecek. Talep sonrası talep sonucu SMS ile kullanıcılara iletilecek.